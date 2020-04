Madaxweyne Deni oo Magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliska Dowlad Goboleedka Puntland.

By

Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa S/Guuto Cabdi Xasan Xuseen u magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland.

Madaxweyne Deni ayaa sheegay in loo baahanyahay in la dar dar geliyo Amniga deegaanada Maamulka Puthland islamarkaana taliyaha Cusub looga baahanyahay in la yimaado isbedel muuqda si loo xaqiijiyo Amniga iyo bad qabka bulshada reer Puthland.

Sido kale Madaxweyne dowlad Goboleedka Puthland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Xil-ka-qaadis ku sameeyay Taliye Xigeenada Ciidanka Booliska Dowladda Puntland .

Labada sargaal ee xilka uu madaxweynuhu ka qaaday ayaa kala ah S/Guuto Bile Faarax Cali Taliye Xigeenka 1-aad ee Ciidanka Booliska Dowladda Puntland.

Gaashaanle Sare Axmed Maxamuud Cali taliye ku xigeeen 2-aad ee Ciidanka Booliska iyo .

(Jeenitaag) Taliye ku xigeenka 3-aad ee Ciidanka Booliska Dowladda Puntland.

Wareegytadaan uu soo saraay Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaana isla maanta dhaqan geshay.