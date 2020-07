Madaxweyne Trump oo amarro cusub  soo saaray, xilli Covid-19 uu ku sii faafayo Mareykanka.

By

Saacadahii ugu danbeeyay Mareykanka wuxuu diiwaan geliyay tiro cusub oo uu haleeyay virus-ka Corona sida laga soo xigtay xogta ay soo saartay Jaamacadda Johns Hopkins, oo inta badan diirrada saarto raad-raaca dadka uu ku dhaco xanuunkan.

Xogta ay baahisay Johns Hopkins ayaa muujineysa in 77,000 kun oo kiisas cusub ah laga helay goballada Mareykanka saacadahii ugu danbeeyay, taasi oo ka dhigeysa tirada guud ee kiisaska laga diwaan geliyay mareykanka ilaa 3.6 milyan, Sidokale waxaa jira 927 dhimasho ah oo tirada guud ee dhmashada dadka u geeriyooday Covid 19-ka dhigeysa 139,000 kun oo qof.

Dhanka kale madaxwynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray amarro dood ka dhex dhaliyay khubarada caafimaadka, go’aannadaasi oo ahaa kuwa ku qasbaya in dhammaan dadka ay xirtaan Maaskaro dibna loo furo Dugsiyada waxbarashada, go’aannadan oo ay ka biya diideen waalidiinta iyo macallimiinta ayaa la sheegay in madaxweynaha uu ku adkeystay waliba uu faray in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgaliyo amarkani.

Dadka ku nool daafaha caalamka ee uu ku dhacay xanuunka Covid-19 waxay ka badanyahiin 14 milyan, halka dhimashadana lagu sheegay 599,000 kun oo qof , waxaana ka soo bogsaday dad gaaraya 8.4 milyan sida lagu qoray mareegta World Meter.

Illaa iyo dhammaadkii bishan, dalka Mareykanka wuxuu la kulmay koror isdaba joog ah oo ku saabsan dadka uu ku dhacay xanuunka faafa ee CoronaVirus, gaar ahaan dadka ku nool gobollada galbeedka iyo koonfurta dalkaasi.

Tarjume: Cismaan Maxamuud Faarx “Caqiil”