Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in la qabto gogol nabadeed

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay Madasha ayaa u mahadceliyay Madaxda dowlad Goboleedka Puntland iyo kuwa Machadka Herritage, waxaana uu ku dheeraaday ka hadalka marxaladihii loo soo maray dhismaha dowladnimada Soomaaliya.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri “Dowlad dhisidda Soomaaliya waxa ay soo martay heerar kala duwan tan iyo markii uu bur burka dhacay, iyadoo shirar badan lagu qabtay dalka Jabuuti iyo kuwa kale, waxaana la sameystay cahdi KMG ah, muddo kaddib sanadkii 2012 waxaa lagu heshiiyay nidaam dastuur ah oo dhigaya in la qaato Federaal, iyadoo Dastuurka si KMG ah loo ansixiyay”.

Mudane Xasan Sheekh ayaa sheegay in loo baahanyahay in la dhaqan geliyo waxyaabaha lagu heshiiyay, isla markaaana laga baxdo hanaanka doorasho dadban, isagoo xusay in nidaamka hannaankaaas loo marayo ay tahay qodobada kala ah.

In la dhameystiro Dastuurka KMG ah In la dhiso Maxkamad Dastuuri ah Nidaamka xisbiyada in dib loo eego In la qabto doorashooyinka dowladaha Hoose, si nidaamka Federaalka uu u dhaqan galo

Madaxweynihii hore ayaa soo jeediyay in la qabto shir fool ka fool ah oo lagu xalinayo wixii mugdi ah ee jira, si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka, isla markaana gogosha shirka la balaariyo oo ay ka qeyb galaan dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, si loo gaaro talo kama dambeys ah oo loo dhanyahay.