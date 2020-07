Magaalada Gaarrisa oo ay ka dhaceen Rabshado ka dhashay Laba Qof oo lagu dilay .

By

Magaalada Gaarrisa ee Waqooyi bari Kenya ayaa saakay kacsan, kadib markii ay isu soo bax rabshada wata sameeyeen Boqolaal Qof oo ka caraysan Laba Nin oo ay Ciidanka Boliiska ku dileen Shalay Suuqa Xoolaha ee Magaaladaasi.

Charles Owino, oo ah Afhayeenka Boliiska Dalka Kenya ayaa sheegay in Gacanta lagu soo dhigay Saraakaalkii geysatay dilka Labada Nin.

Maamulka madaxa banaan ee dusha kala socda howlaha Boliiska ee loo yaqaanno IPOA ayaa sheegay in Saraakiil iyaga ka mid ah ay gaareen goobta, isla markaana ay baaritaankooda ka dib soo jeedin doonaan dacwad ka dhan ah gacan ku dhiiglaha, waxaana ay shacabka ugu baaqeen in ay is dejiyaan.