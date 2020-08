Maleeshiyada Al-shabaab oo jab xooggan lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay buuraleyda Galgala

By

Dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maleeshiyad Al-shabaab iyo ciidanka Puntland ku dhex maray buuraleyda Galgala ee gobolka Bari.

Taliyaha qeybta booliska gobolka Bari G/le Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu dilay 10 ka tirsan argagaxisada Al-shabaab.

Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay nolosha ku qabteen maleeshiyaadkii isku dayay in ay weeraraan ciidanka Puntland, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in cadaaladda la horgeyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan.

Weerarkaan ayaa maleeshiyada Al-shabaab waxaa ka soo gaaray jab xooggan oo isugu jira dhimasho,dhaawac iyo dad nolosha looga qabtay.