Mareykanka oo liiska Argagixisada ku daray xubno ka tirsan argagaxisada  Al-Shabaab

Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa Jimcihii shaacisay in lagu daray labo ka mid ah argagaxisada Al-Shabaab ah liiska Argaggixisada Caalamiga ah, kuwaas oo la sheegay in ay muhiimtahay in laga xannibo wax kasta oo lahaanshahooda ah .

Labadan xubnood ayaa kala ah Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Cali Dheere iyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo loo yaqaan Ikrima kana tirsan argagixisada Al-Shabaab ee soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Xoghayaha Arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken.

Blinken ayaa sheegay in laga billaabo maanta ay qasab tahay in la xanibo dhammaan hantida iyo danaha shaqsiyaadkan, laguna soo wargeliyo Xafiiska Xakamaynta Hantida Dibadda (OFAC) ee Waaxda Maaliyadda Mareykanka.

Sidokale, Afhayeenka waaxda arrimaha dibedda Mareykanka Ned Price, ayaa bartiisa twitter-ka ku baahiyay in Mareykanka uu qaatay tillaabo ka dhan ah hoggaamiyayaasha Argagixisada Afrika ee wax u dhimaya Nabadda iyo Amniga Qaaradda.

Mareykanku ayaa sheegay in uu sii wadi doono la shaqeynta saaxiibadiis Afrika si loo wiiqo awoodda kooxaha argagaxisada ah, loolana xakameeyo saameyntooda.