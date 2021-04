Masar iyo Uganda oo kala saxiixday heshiis

By

Dawladda Uganda ayaa dhawaan shaacisay in ay la saxiixdeen dhigooda Masar heshiis Nabadeed xilli ay sii kordheyso xiisadda u dhaxeysa Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan Wabiga Niil, gaar ahaan Biyo xireenkaAl-Nahda.

Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Ciidamada Difaaca Uganda, waxaa la soo afmeeray heshiis Nabadeed oo dhexmaray Sirdoonka Masar iyo Sirdoonka Militariga ee Uganda.

Major General Saabir Al-Dajawi, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Masar oo hogaaminayay wafdigii ka socday Qaahira ee tagay Kampala, ayaa yiri: “Xaqiiqda waxay tahay waxkasta oo ku dhaca dadka reer Uganda waxay la mid tahay wax ku dhacay shacabka Masar’’.

Sidokale General Tamer Al-Shahaawi, oo xubin ka ah Guddiga Difaaca iyo Amniga Qaranka ee Masar, ayaa xaqiijiyay in heshiiska uusan macnahiisu ahayn u diyaargarowga dagaal milateri, balse ay muhiimtahay is kaashiga laba dal.

Warbaahinta qaar ayaa ujeedka heshiiskan ku tilmaamay in Masar ay dooneyso muranka Wabiga Niil ee kala dhaxeeya Itoobiya, ay la kaashato waddamada ku hareeraysan Itoobiya, sida Kenya, Tanzania, Uganda, Eritrea iyo Suudaan, si loo xoojiyo danaha guud ee kala dhexeeya dhammaan waddamadan.