Mas’uuliyiin Ka Tirsan Galmudug Oo Si Diiran U Soo Dhaweeyay Musharax U Taagan Qabashada Xilka Guddoomiyaha Gaalkacyo “SAWIRRO”

Maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa maanta xubno golaha Wasiirada iyo sii hayaha xilka Guddoomiye ku-xigeenka Degmada Gaalkacyo iyo boqalaal ruux oo matalayay qeybaha bulshada waxa ay garoonka diyaaradaha Oshaco ee magaaalada Gaalkacyo si diiran ugu soo dhaweeyeen Dr Cabdifitaax Axmed Barre oo ka mida musharixiinta xiligaan u ordaya qabashada xilka Guddoomiyaha degmada galkacyo

Sii hayaha xilka Guddoomiye ku-xigeenka Degmada Gaalkacyo oo Warbaahinta la hadlay intii soo dhaweeynta lagu guda jiray ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in Gaalkacyo ay kusoo dhaweeyaan musharax Dr Cabdifitaax Axmed Barre taas oo uu ku tilmaamay in ay ku timid hanaanka dowladnimo iyo horumarka loo qaaday

Wasiiru Dowlaha Wasaarada Caafimaadka Galmudug Axmed Mire Faafaale ayaa sheegay in xiligaan loo baahan yahayn aqoonyahano dhallinyara ah, kana shaqeeya horumarka Gaalkacyo.

Dr Cabdi Fitaax Axmed Barre oo noqanaya musharixii labaad ee la sheegay in uu doonayo qabashada xilka Guddoomiyaha Degmada Gaalkacyo ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta iyo horumarka reer Gaalkacyo ay ku talaabsadeen.

Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo ay meel fiican marayaan qorshaha dhismaha Golaha Deegaanka Gaalkacyo sidoo kalana magaalada Gaalkacyo uu ka socanayo loolan xoogan oo loogu diyaar garoobayo qabashada hogaankaas.