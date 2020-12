Masuuliyiin ka tirsan wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug oo kormeer ku tagay iskuulka caruurta dhagoolada ah”SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

waxaa mudooyinkii u danbeeyay magaalada Galkacyo ka socday dadaalo lagu xoojinayo waxbarashada caruurta maqalkoodu maqan yahay ayaa waxaa masuuliyiin ka tirsan wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug ay kormeer ku aadan u kuur galida horumarada laga sameeyay waxbarida caruurta aan wax maqli karin ay ku tageen xarunta iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Galkacyo

Masuuliyiintaan ayaa intii ay kormeerkooda ku guda jiraan waxa ay warbixin ku aadan qaabka wax loo baro caruurta dhagoolada ah ka dhageesteen maamulaha Ishuulka Cabdiraxmaan Maxamed Kaarshe isagoona xusay in ay jireen culeysyo fara badan oo laga soo maray balse haatan lagu guuleeystay helitaanka waxbarida Caruurta maqalkoodu maqan yahay.

Isku duwaha wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug Yurub Xaaji Cabdulqaadir Sheekh Cali ayaa iyana sheegtay in ujeedka kormeer kooda uu ayahay in ay la socdaan xaalada ay wax ku bartaan caruurta dhagoolada ah, iyadoo sidoo kalana ku baaqday in la garab istaago waxbarida dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay