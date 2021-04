Meydadka carruur walaalo ah oo laga heley duleedka Baydhabo

By

Cabdulmudhcim Aweys C/laahi oo sagaal sano jir ah iyo Aamina Aweys C/laahi oo todobo sano jir walaalo ah ayaa saaka aroortii meydkooda laga heley duleelka magaalada Baydhabo ee gobalka Bay, sida ay sheegeen qoyska.

Ka hor inta aan la helin meydka waxaa la la’aa 10 saacadood, sida uu sheegay aabaha carruurtan Sheekh Aweys Cabdulaahi.

Wariye Siraaji Sheekh Isxaaq, oo Baydhabo ku sugan ayaa soo sheegaya.

Goobtan ah oo ah guriga reerka carruurtan ay ka baxeen ayaa soo buux dhaafiyey kumanaan dadweynaha oo xaafadaha Baydhabo ka kala yimid islamarkaana la yaaban dhacdadan xanuunka badan ee qoyska Sheekh Aweys Claahi ku dhacdey.

Meydkan labada carruurta ah ayaa jirkooda waxaa ka muuqda sida wararka ay sheeg ayaan dhaawacyo toorey ah oo jirkooda loo adeegsadey sidoo kale, waxaa warar is khilaafsan kas oo baxayaan in xubno jirkooda ah lala baxay halka wararka kalena sheegayaan in jirkooda dhaawacyo ku yaalan oo xubno la maqneyd laakin aysan jirin cid rasmi ah oo caddeysay warkaas.

Wasiirka warfaafinta Koofur Galbeed, ayaa sheegay in ka maamul ahaan sharciga hor keeni doonaan kuwii ka dambeeyay falkan argagaxa badan.