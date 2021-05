Midowga Afrika oo taageeray in dib loogu noqdo heshiiskii 17 sebtember

War saxaafadeed ka soo baxay Midowga Afrika ayaa lagu soo dhoweeyay go’aankii golaha shacabka shalay soo saareen.

Guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika Mousa Faki Mahamat ayaa sheegay in uu soo dhoweeynayo go’aankii golaha shacabka dalka ugu celiyeen heshiiskii doorashada 17 September ka dib codsigii madaxweyne Farmajo u jeediyay golaha.

Waxaa amaanay madaxweynaha Soomaaliya si danta qaranka ugu hormariyay midda gaarka ah sidoo kale waxaa uu soo dhoweeyay in Ra’isul wasaare Rooble oo hogaamiyo doorasho ku dhacdo hanaan nabad geliyo isla markaana loo dhan yahay laguna kalsoon yahay.

Mousa Faki Mahamat, ayaa u mahad celiyay dhammaan saamileyda siyaasadda ee dalka sida ay u qadariyeen baaqii golaha amniga iyo nabadda Midowga Afrika kaas oo ahaa in lagu laabto heshiiskii 17 September maadaama dhammaan dhinacyada siyaasadda wada taageereen.

Ugu dambeyn guddoomiyaha waxaa ku celiyay mar kale sida Midowga Afrika ay ugu go’an tahay sii wadista taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya, isagoo adkeeyay in wada xaajoodka iyo waan waanta la sii wado si gaaro heshiis.

Guddoomiyaha waxaa uu sheegay in ergayga sare ee Midowga Afrika dhowaan la soo magacaabi doono kaas oo ka shaqeyn doona arrimaha siyaasadda Soomaaliya