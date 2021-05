Midowga musharaxiinta oo sheegay in ay Ra’iisal wasaaraha XFS kala shaqeyn doonaan arrimaha doorashooyinka.

Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay go’aanka madaxweynaha uu kula wareejiyay Ra’iisal wasaaraha XFS Arrimaha doorashooyinka iyo Amniga waxaana ay sheegeen in ay tahay arrin ay bogaadinayaan.

Qoraal ay soo saareen golahaan ayaa lagu sheegay in Ra’iisal wasaaraha XFS in uu si wanaagsan u qaato doorkiisa hogaaminta arrimaha doorashooyinka ayaga oo codsaday in uu dhaxdhaxaad u noqdo dhinacyada daneynaya In ay ku tartamaan xilka madaxtinimada dalka.

Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa balanqaaday in ay la shaqeyn doonaan Ra’iisal wasaaraha XFS si loo gaaro hadafka ah hirgalinta doorasho wadar ogol ah oo saldhigeedu yahay heshiiskii 17-kii September oo ay wada gaareen dowladda Soomaaliya ,madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.

Waxaa ay sido kale ay balanqaadeen in ay ka qeybgali doonaan shirka uu sheegay Ra’iisal wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble in uu qabanayo six al looga gaaro arrimaha doorashooyinka.