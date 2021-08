Musharrax Madaxweyne Cabdikariin Guuleed oo soo dhaweeyey doorashadii maanta dhacday ee guddoonka guddiga doorashada Soomaaliland

By

Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhaweeyey doorashadii maanta dhacday ee guddoonka guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland lagu doortay.

“Shaki kuma jiro in doorashadu ay u baahneyd isla ogol iyo isku tanaasul waxaana cad in dadaal badan lagu bixiyey sidii doorashada goballada waqooyi ee Soomaaliland ay u noqon laheyd mid dheelitiran” ayuu yiri Mudane Cabdikariin.

Musharax Madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa xusay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu dadaal badan ku bixiyay arrintan “Waxaana hubaal ah in Raisu Wasaare Rooble uu waqti iyo juhdi dheer galiyey ka miro dhalinta arinkaas. Haddaba waxaan soo dhaweynayaa tilaabada horay loo qaaday. Anigoo soo jeedinaya in waxii dhameystir iyo dib u saxid u baahanna howsha lagu dhex saxo”.