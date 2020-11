Ogeysiis: Machadka Sare ee Daraasaadka Amniga oo qaadanayo dufcadi kowaad

By

OGEYSIIS

Machadka Sare ee Daraasaadka Amniga oo ah hay’ad tacliin sare oo xukuumi ah, looguna talagalay in uu soo saaro saraakiil iyo howlwadeenno leh aqoonta iyo xirfadaha sare ee loogu baahan yahay hogoominta iyo horumarinta howlaha amniga qaranka soomaaliyeed waxa uu cidda daneyneyso ogeysiinayaa in uu furmay wajiga kowaad ee is diiwaangalinta barnaamijyada machadku bixiyo.

Machadku waxa uu bixinayaa xilligan afar takhasus oo kala ah:

Dibloomada Sare ee Maamulka laamaha Amniga (Higher Diploma in Security Institutions Management),

(Higher Diploma in Security Institutions Management), Dibloomada Sare ee Cilmiga Danbiyada (Higher Diploma in Criminology)

(Higher Diploma in Criminology) Dibloomada Sare ee Daraasaadka Amniga (Higher Diploma in Security Studies)

(Higher Diploma in Security Studies) Dibloomada Sare ee Amniga Fikirka (Higher Diploma in Intellectual Security)

Sidoo kale machadku waxa uu bixinayaa koorsooyin lagu baranaayo luqadaha English-ka iyo Carabiga oo ay bixinayaan macalimiin ajaanib ah oo si hufan loo soo xulay.