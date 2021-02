Pakistan iyo India oo heshiis xabbad joojin ah ka gaaray gobolka Kashmiir

By

Militiriga India iyo Pakistan ayaa Khamiistan maanta ku heshiiyay in ay joojiyaan rasaasta ay isku waydaarsanayaan xuduudda gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir, muddooyinkii dambe waxaa isa soo tarayay rasaasta goos gooska ah oo labada dhinac isku dhaafsanayaan gobolka, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo burbur isugu jirta, sida lagu sheegay bayaan si wadajir ah u soo saareen ciidanka.

“Iyadoo la ilaalinayo danaha labada dhinac iyo joogteynta nabadda xuduudda, labada ciidan waxay ku heshiiyeen in la xaliyo caqabadaha ku hor gudban isla markaana keeni kara isku dhac,” ayaa lagu yiri war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen militiriga labada dal.

Labadan dal dariska ah oo ku hubeysan Nukliyeer ayaa heshiis xabbad joojin ah wada saxiixday sanadkii 2003, hase ahaatee sanadihii u dambeeyay waxaa jiray isku dhacyo u ku saabsan muranka xuduudda ay wada sheeganayaan ee gobolka Kashmiir.

Saraakiil ku sugan magaalada New Dehli ayaa sheegay in heshiiskan uu qeyb ka yahay fududeynta xaaladda cakiran ee shacabka ku heysata sohdinta kuwaas oo badanaa la kulmay rasaasta labada dhinac is waydaarsanayaan.

Wararka ayaa intaas ku daraya in India wali dhimin ciidankii ay soo roobtay xadka waxayna ku andacoonaysaa in ay ka hor tagayso maleeshiyaad ka soo dusa xuduudda, isla markaana ay sii socon doono howlgalada lagu baacsanayo waxa ay ugu yeereen maleeshiyo argagaxiso ah oo ka howlgasha dooxada Kashmiir.

Xagaagii hore, ciidamada India iyo Pakistan ayaa xirey xuduudda xilli cudurka safmarka ah oo halkaas ka dilaacay.

Gobolka Kashmiir waxaa uu muddo dheer ahaa xudunta khilaafka labadan dal, xiisaddan u dambeysay ayaana cirka isku shareertay markii xukuumadda New Delhi laashay is maamul hoosaadkii gobolka Kashmiir talaabadaas oo Islamabad si weyn uga jiljilatay.