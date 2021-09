Pakistan oo xusul duub ugu jirta sidii caalamku u aqoonsan lahaa Taliban

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka arrimaha dibadda dalka Pakistan Shah Maxamuud Qureshi ayaa sheegay in dunida looga baahan yahay in ay u dul qaadato Taliban isla markaana xiriir lala sameeyo xukunkooda cusub.

Wareysi ay la yeelatay wakaalada wararka The Associated Press ee AP ayuu wasiirku ku sheegay in Pakistan macaal la yeelanayso maamulka curdunka ah ee Afghanistan ka jira.

Pakistan ayaa caalamka u soo jeedisay in la sameeyo qorshe waddada u xaaraya in Taliban hesho aqoonsi diblomaasiyadeed haddii ay ka soo baxdo shuruudaha loo dhigay ama laga doonayo.

Wasiirka oo ka qeybgalay shirka golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa balan qaaday in dalkiisa uu cayaari doono door muhiim ah oo ku aadan xaaladda Afghanistan.

Waxaa uu xusay in xukuumadda Afghanistan u baahan tahay dhiirigelin sida horumarinta dhaqaalaha, dib u dhiska iyo ka soo kabashada dagaaladii todobaanka sano ka socday dalkaas.

Wasiir Qureshi, waxaa uu intaas ku daray in hogaanka Taliban laga filayay in ay soo dhisaan xukuumad loo dhan yahay oo haweenku qeyb ka yihiin.

“Laakiin waxaan leenahay , noqda dad garan kara waddada lagu gaari kawo yoolka ugu dambeeya,” Qureshi ayaa yiri. “ Ha la isku dayo qaabkii lagu hindisi lahaa sidii xiriir loola yeelan lahaa ayaga. Sida hadda loola dhaqmay ma ahan mid shaqeynaya.”

Mareykanka, hey’adda IMF iyo dalalka kale oo xayirey lacagaha Afghanistan ayuu wasiir Shah Maxamuud Qureshi ku booriyay in ay u fasaxaan dhaqaalahaas si loogu isticmaalo nolasha caadiga ah ee reer Afghanistan.

Xigasho: Aljazeera