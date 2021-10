Puntland: Codeynta doorashadii maanta oo la soo gabo gabeeyay iyo tirinta codadkii la dhiibtay oo gordhow bilaabatay

By

Waxaa soo idlaatay codayntii doorashada ee Dagmooyinka Eyl qardho iyo Ufayn taasi oo soo bilaabatay 6:00 Aroornimo ee saaka ayna ka qayb galeen kumanaan qof oo codaynayay.

Guuleed Saalax Bare Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee Doorashoyinka Puntland ee TPEC ayaa ku dhawaaqay in doorashadii ku soo dhammaatay si habsami leh, wixii hada ka danbeeyana la tirin doono codadka ka imaanaya 54-ta xarumood ee laga codaynayay.

Wararka hour dhac ah ee an heleyno ayaa tilmaamay in tirinta Codadka ay goor dhoweyd ka bilaabatay magaalada Ufeyn, iyadoo la filayo in labada magaalo ee kale ay iyana ka bilaabato tirinta codadkii maanta ay dadweynuhu dhiibteen ee doorashada qof iyo qof ee Golaha deegaanka.