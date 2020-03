Qaar Kamid ah Dalalka Yurub oo Ogolaaday Inay Qaataan Caruurta Qaxootiga ee Ku Xaniban Xadka Dalkak Turkiga iyo Giriiga.

By

Shan dal oo kamid ah dalalka Yurub ayaa si rasmi u ogolaaday inay qaadi doonaan oo magangelyo siin doonaan caruurta yaryar ee qaxootiga ah ee ku xaniban xadka Turkiga iyo Giriiga.

Arrintan waxaa shaaciyay Guddigii Golaha Midowga Yurub u xil saareen inay ka shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa xaaladda qaxootiga, waxayna gudigu tilmaameen in aan la eegan karin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ah ee wali jooga xadka Turkiga iyo Giriiga.

Wadamada Yurub ee ogolaaday inay qaadan doonaan caruurta ayaa kala ah Finland, France, Germany, Luxembourg iyo Portugal, dalalkaas oo caddeeyey inay baaritaan dhinacyo badan ah marsiin doonaan caruurta qaxootiga ah, waxyaalaha laga baarayona waxaa kamid ah cudurka Coroona Virus.

Tirada caruurta uu dal walba ka qaadi doono qaxootiga lama shaacin balse warbaahinta Jarmalka ayaa sheegay in tirada guud ee caruurta dalalkaasi qaadi doonaan ay gaareyso 1,500 oo caruur ah, sidoo kale lama sheegin da’da laga rabo caruurtaasi inta ay jirto.

Waxaa sidoo kale la tilmaamay in dalalkaasi ay shuruud ka dhigeen in caruurta ay qaadayaan ay noqdaan kaligood balse haddii cid kale ku lammaan tahay ama ay la socoto in aysan qaadi doonin.

Dadka qaxootiga ah eek u xatiran xauduudka Turkiga iyo Giriiga intooda badan waa reer Siiriya kuwaas oo ka cararaya dagaalka wadankooda, laakiin waxaa sidoo kale jira muhaajiriin kale oo u dhashay Afqanistaan, Pakistaan, iyo kuwa kale oo ka socda Galbeedka Afrika, kuwaas oo dhamaantood doonaya inay gaaraan wadan ka tirsan Midowga Yurub si ay nolol cusub u helaan.