Qaramada Midoobay oo shaacisay halka lagu qaban doono madasha wadahadalka siyaasadeed ee Liibiya

Qaramada Midoobay ayaa bayaan ay soo saartay oo uu baahiyay afhayeenka Qaramada Midoobay Stephan Dujarric, lagu sheegay in Madasha Wadahadalka Siyaasada Liibiya lagu qaban doono Switzerland horraanta bisha soo socota ee Febraayo.

Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howsha koowaad ee Hay’ada Fulinta ee Ku Meel Gaarka ah ay noqon doonto in waddanka ay ku hogaamiso doorashooyin guud oo la filaayo in ay qabsoonto bisha December ee sanadkan, iyo inay dib u midoobaan hay’adaha dowliga ah ee Liibiya.

Sidokale Bayaanka waxaa lagu muujiyey in Kusimaha Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Libya, Stephanie Williams, ay maamuli doonto madasha, ka qabsoomi doonto Switzerland inta u dhexeysa 1-da ilaa 5-ta Febraayo.

Dhanka kale, afhayeenka ciidamada Liibiya, Ahmed Al-Mismari, ayaa sheegay in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo qorsheeysan oo ay damacsanyahiin maleeshiyaadka ka soo horjeeda Dawladda.

Al-Mismari ayaa sheegay in maleeshiyaadka mucaaradka ah bar tilmaameed koodka uu yahay xarunta howlgalka Qaramada Midoobay ee Tripoli, Afhayeenka ciidanka Liibiya ayaa wuxuu intaas ku daray in maleeshiyaadkan ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan nabadda Liibiya.