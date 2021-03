QM: Ciidanka Ethiopia iyo Eritrea waxaa macquul ah in ay galeen dambi dagaal

War saxaafadeed Khamiistan maanta ah ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in Ethiopia looga fadhiyo in ay baariyaasha QM u ogolaato in ay galaan gobolka Tigray ee dalkaas is ay u baaraan wararka sheegaya in dilal joogto ah iyo ficilo argagax leh oo kufsiga kamid yahay ka jiraan halkaas.

Michelle Bachelet, oo ah madax xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhinacyo kala duwan oo ku lug leh colaadda gobolka ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah aadanaha oo noqon kara dambi dagaal.

“Dhinacyo kala duwan oo ku lug leh colaadda waxaa lagu sifeyn karaa sida ugu macquulsan, dambiiliyaal waxaana ku jira ciidanka qaranka Ethiopia, TPLF, ciidanka Eritrea, ciidanka gobolka Amxaaradaha iyo maleeshiyaad kale” ayay tiri.

Gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxaa laga soo sheegayaa in xaalad adag ay ka jirto warbaahinta caalamiga ah qaarkood ayaa soo bandhigay ficilo laga naxo oo shacabka loo geystay, sida kufsiga, dilalka joogtada ah iyo dhibaatooyin kale.

Isha warkan: Reuters