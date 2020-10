Qodobo Laga Bedeley Qaabka Loo Qaban Jirey Doodaha Madaxtinimada Mareykanka

By

Guddiga qaban qaabiya doodaha musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka ayaa sheegay in ay bedeleen hanaanka doodaha loo qaban jirey, si loo xaqiijiyo labada kulan ee ay fooda isku dari doonaan Trump iyo Biden in ay noqdaan kuwa nidaamsan.

Waxyaabaha hadda la soo kordhiyay ayaa waxaa kamid ah in microfoonka laga damiyo marka uu musharaxa isku dayo in uu carqaladeeyo kan kale, sida ay sheegtay warbaahinta Mareykanka.

Doodii habeen hore dhex martay madaxweyne Trump iyo Joe Biden ayaa lagu tilmaamay in ay aheyd tii ugu liidatay maadaama isku bedeshay is qabqabsi, muran iyo aflagaado.

Kooxda madaxweyne Trump ayaa dhaleeceeya go’aanka guddiga, iyadoo qaabka ay u dhacday doodihii hore si weyn loo dhaliilay qaabkii ay u qabsoontay.

Dhacdadan, si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale hareeyay hadalada Mr Trump uu ka sheegay koox midigta-fog ah oo lagu magacaabo Proud Boys.

Guddiga waxay sheegeen in dhowaan soo saari doonaan go’aanada iyo qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay.

Sidoo kale, guddiga waxay amaaneen daadeheyaha dooda Chris Wallace, oo si xirfadeysan u maamulay doodihii habeen hore.

Madaxweyne Trump ayaa si daba joog ah uga dhex galayay hadalka Mr. Biden taas oo keentay in dooda ay fowdo isku bedesho isla markaan labada nin si caadi ah isku dhaafsadaan hadalka.

Mr Trump ayaa wax ka weydiiyay qorshaha sirdoonka Biden inta uusan ka jawaabin su’aasha ayaa Trump hadalka ka soo dhex galay, Mr. Biden ayaa ku jira Trump si kaftan ah iga aamus isagoo dhahaayo : Ma iga aamusi kartaa ninyahow?

Intii ay socotay doodihii habeen hore, waxaa Trump la waydiiyay in uu cambaareynayo dadka aaminsan sareynta caddaanka isla markaana u sheego in ay joojiyaan banaan baxyada.

Trump waxaa uu ku adkaysay in uusan diyaar u aheyn cambaareynta taas oo si weyn loogu dhaliilay, waxaana kamid ah dadka arrintaas ka hor yimid senarada jamhuuriga.

Agaasimaha xiriirka ololaha Trump Tim Murtaugh, ayaa doodii habeen hore ku sifeeyay si si xor ah aaraada la isku dhaafsaday isagoo dhaleeceeyay go’aanka guddiga.

“Waxa ay sidan u sameynayaan waa guudaradii xalay soo wajahday musharaxooda,” ayuu yiri.

Dhinaca kale, Kate Bedingfield oo ah maamule ku xigeenka ololaha Joe Biden ayaa sheegtay in madaxweyne ku xigeenkii hore uu ka qeyb ahaan doona sharci kasta oo guddigu soo saaro kaas oo lagu xakameynayo dhaqanka qalafsan ee madaxweyne Trump.

“Madaxweynuhu waa in uu kala doortaa labo arrin midkood in codbixiyeyaasha uga jawaabo su’aalaha ay qabaan oo uusan ilaa iyo hadda ka jawaabin ama in uu mar kale ku celiyo jah wareerkii xalay oo kale,” ayay tiri.

Dooda labaad ayaa la qorsheeyay in 15 bisha October ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida.