Qofkii lahaa amarkii lagu dilay Madaxweynihii Haiti oo la shaaciyay

Taliyaha booliska Colombiya ayaa shaaca ka qaaday magaca qof uu sheegay inuu amray dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moise.

Sarkaal horay uga tirsanaa wasaaradda cadaalada Haiti oo lagu magacaabo oseph Felix Badio ayaa la sheegay in koox calooshood u shaqeystayaal Colombia u dhashay uu ku amaray inay khaarajiyaan madaxweynaha ka dib markii uu ugu caga jugleeyay inuu xirayo.

Janaraal Jorge Luis Vargas ayaa sheegay Joseph Felix Badio uu markii hore u sheegay laba ka mid ah askartii hore ee Colombia oo mas’uul ka ahaa calooshood u shaqeystaasha inay soo xiraan madaxweyne ovenel Moise.

Hase yeeshee maalmo ka dib ayuu Joseph Felix Badio u sheegay in qorshihii uu is baddalay sidaa darteed xalka uu yahay in ay khaarajiyaan madaxweynaha.

Mr Badio waxuu ka mid ahaa dhowr qof oo liiska madow ugu jiray booliska Haiti, Waxaa lagu soo eedeeyay dil, iibsashada gawaarida Dowladda iyo isku dubaridka howlgalka kooxha dadka dila.

Hadalka Janaraalka ayaa imanaya iyadoo uu shalay madaxweynaha dalka Kolombiya Iván Duque uu sheegay in qaar kamid ah dadka reer Colombia ee lagu tuhmayo dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moïse ay aqoon durugsan u lahaayeen qorshaha dilka hogaamiyahii Haiti.