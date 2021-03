Ra’iisul wasaaraha India oo warqad u direy dhigiisa Pakistaan

Ra’iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa warqad u direy dhigiisa Pakistaan Cimraan Khaan, isagoo ku sheegay in uu doonayo in xiriir saaxiibtinimo la yeesho Pakistaan, sida ay shegeen mas’uuliyiinta.

Modi ayaa talaaladadii u direy warqad Pakistan isagoo ugu hambalyeeyay maalinta xoriyadda dalka oo ku beegan 23 Maarso.

Labo mas’uul oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Pakistaan ayaa wakaaladda wararka AP u xaqiijiyay fariinta uu xambaarsan yahay dhambaalka.

“Daris ahaan, India waxay doonaysaa in ay xiriir saaxiibtinimo la yeelato dadka Pakistan isla markaana la abuuro is aaminaad iyo in Meesha laga saaro colaadda,” ayuu yiri Modi.

Asad Cumar oo ah wasiir ka tirsan Pakistan ayaa twitter ku soo qorey in warqadda ra’isul wasaare Modi tahay mid muujinaysa niyad wanaag.

Fariinta ra’iisul wasaaraha ayaa qeyb ka ah talaabooyin isdaba joog ah oo ifinaya dib u heshiisiin, xilli labada dhinac hadda leeyihiin wadahadalo ku saabsan qeybsiga biyaha webiga Indus.

Dhowaan, ra’iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khaan waxaa uu sheegay in uu doonayo in xiriir wanaagsan la yeesho India, hase yeeshee in talaabada ugu horeysay looga fadhiyo in ay qaaddo New Delhi, maadaama soo jeedin horey uu u sameeyay aan jawaab fiican laga bixinin.

Warqadda Modi ayaa sidoo kale, imaanaysa iyadoo dhowaan taliyaha militiriga Pakistan Janaraal Qamar Javed Bajwa oo sheegay in xalka muranka Kashmiir uu yahay wadahadal nabadeed.

Bishii hore taliyeyaasha militiriga labada dal ayaa soo saaray war saxaafadeed wadajir ah oo naadir ahaa kaas oo lagu caddeeyey xabbad joojin xudduudda gobolka Kashmir ka hirgash, ayagoo boqolaal jeer isku rasaaseeyay bilihii u dambeeyay.

Gobolka Himalayan ayaa u kala qeybsan Pakistan iyo india midkaasna wuxuu sheeganayaa lahaanshaha gobolka, labada dal sadex goor oo ay dagaalameen labo kamid ah gobolka Kashiir ayuu ku saabsanaa tan iyo markii ay xoriyadda ka qaateen gumeystihii Britain sanadkii 1947.

Aljazeera ayaa ku warantay in codsigii ay u dirtay labada wasaarad arrimo dibadeedka in aysan ka jawaabin codsigaas ku aadanaa warqadda Modi u direy Khaan.