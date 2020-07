Ra’iisul wasaaraha Suudaan oo Shaaciyay inuu Is Beddel ku Samaynayn doono Guddoomiyaasha Gobolada.

By

Ra’iisul wasaaraha Suudaan Cabdullah Xam-duuk ayaa si rasmi u sheegay in golihiisu uu is beddel ku samayn doono guddoomiyaasha gobolada Suudaan oo u badan saraakiil ciidan oo ka tirsan militariga dalkaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qayb ka tahay hannaanka xukunka ku meel-gaarka ah ee salka ku haya helitaanka nidaam dimuqraadi ah mudo saddex sano ah, warbixintaas oo ay qortay Wakaaladda Wararka Suudaan ee SUNA.

Mudane Xamduuk wuxuu intaa ku daray in awoodda maamulka gobolada dalka ay tahay inay qayb muhiim ah ku yeeshaan bulshada rayidka ah isla markaana la magcaabi doono masuuliyiin ku yimi rabitaanka shacabka.

Tallaabadan ayaa waxay qayb ka ahayd shuruudihii ugu weynaa ee ay dalbanayeen bulshada rayidka ah ee abaabulay kacdoonkii lagu tuuray xukunkii militariga ahaa ee uu hogaaminayey Madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-bashiir.