Ra’iisul Wasaare Rooble: Culimada Soomaaliyeed waa inay xoojiyaan la dagaalanka fikirka Xagjirka

Ra’iisul wasaraaha xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa culimadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay sii xoojiyaan la dagaalanka iyo iftiiminta fikirka xagjirka maadaama bulshada Somoomaaliyeed ee ubadan dhalinyaro loo baahan yahay in la gaarsiiyo sida ay diinteyna islaamku uqeexyeso.

Ra’iisul wasaare Rooble waxa uu ku booriyay in la kordhiyo muxaadarooyinka sida maalmaha Jimcada iyo goobo kale si dadka loo gaarsiiyo dhibaatooyinka laga dhaxlayo Argagixisada gaar ahaa waxii ka dhacay 14-kii octobar isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho.

“Waa in la joogteeyo muxaadarooyinka looga hadlayo dhibaatooyinka argagixisada waa in la waaniyaan dhalinyarada,waa in la waaniyaan Hooyooyinka si loo goorsiiyo waxa ay diinteyna naga reebeyso’ayuu yiri Ra’iisul wasaare Rooble.

Ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad loogu duceynayay AUN dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay sedex sano ka hor isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho kaasi oo galaafsaday nolosha dad badan oo shacab ah, sidoo kalane ay dhibaatooyin kasoo gaareen dad kale oo ubadan rayidka.