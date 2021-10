Daawo: R/Wasaare Rooble oo tegay xarunta NISA kana hadlay kiiska Ikraan Tahliil

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo uu wehliyo Wasiirka Amniga gudaha ayaa kormeeray xarunta Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, isagoo warbixin ka dhageystay agaasimaha KMG iyo saraakiisha hay’adda.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa kormeeray qeybaha xarunta Hay’adda Nabad Sugidda, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen Agaasimaha KMG ah ee Hay’adda iyo saraakiil kale.

“Waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego in kiiska Ikraan Tahliil uu weli noo taagan yahay, waxaana maanta baaritaankiisa ku wareejinayaa xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida, waxaan rabaa in NISA ay si dhow ula shaqeyso xeer ilaalinta oo waqti kasta albaabka loo furo, hala shaqeeyo qof kasta oo NISA ka tirsan, waxaad ogtihiin in qof kasta oo inka mid ah uu cadaalad u baahan yahay, wasiirka amniga iyo taliyaha NISA waxaan farayaa in si dhow ay ula shaqeeyaan xeer ilaalinta,” ayuu yiri R/Wasaare Rooble.

Hoos ka daawo

Hoos ka eeg sawirrada