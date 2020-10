Ruushka oo doonaya in heshiiskii xabad joojinta Armenia iyo Azerbijan hore loo sii wado

By

wasiirka arrimaha ee dibadda ee dalka Rushia sergey lavarov ayaa ugu baaqay in labada dal ee dirirtu dhaxmartay la kala dhex dhigay heshiis xabbadda lagu joojinyao in horey loo sii wado heshiiskaasi xabbad joojinta,oo marnaba labada dhinac aanay isku dayin in ay jebiyaan heshiiskaasi.

iska hor imaadyo kale oo hor leh ayaa habeennimadii xalay ahaa dhexmaray labada ciidan ee armenia iyo azerbijan taas oo noqonyasa in labada dhanba ay ku xadgudbeen heshiiskii xabbad joiojinta,iyada oo ay jirto in midba midka kale u ku eedeynayo in uu jebiyay heshiiska oo uu xabadda bilaabay.

dagaalkaasi u dhaxeeya labada dhinac oo socda muddo kooban ayaa lagu soo warramayaa inuu geeystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba isugu jira ,waxaana ku geeriyooday dad tiradoda ay gaareyso ilaa shan boqol oo qof, oo lixdan ka mid ah dadkaasi geeriyooday ay ahaayeb dad rayid ah

wasiirka arrimaha dibadda ee dalka armenia zohrab natsakanyan ayaa waxaa uu magalada moscow ee xarunta dalka russia uu kula kulmay madaxweeyne valadmir putin isaga oo uu kala hadlay arrimo ku saabsan hirgelinta heshiiska xabbad joojinta oo dowladda raashiya ay garwadeen ka ahayd