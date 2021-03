Sacuudiga oo doonaya in uu iibsado Drones Turkiga

By

Sacuudi Carabiya ayaa doonaysay in ay iibsato diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Turkigu soo saaro, sidaas waxaa sheegaya madaxweyne Erdogan, talaabadan ayaa loo arkaa isu soo dhawaansho labadan quwadood ee xafiiltanka ka dhexeeyo.

Xiriirka Ankaran iyo Riyadh ayaa ahaa mid cakiran tan iyo dilkii wariye Jamaal Khaashugji oo ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018, waxaa burburey heshiisyadii ganacsi ee ka dhexeeyay, laakiin hadda labada dal waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay wanaajiyaan xiriirkooda.

Erdogan ayaa hadalkan ka sheegay shir saxaafadeed, isagoo si adag u muujiyay sida uu uga xun yahay in Sacuudiga dhuulatus ciidan la sameyso dalka ay colaadda soo jiraanka ah kala dhexeyso ee Giriiga.

“Sacuudi Carabiya waxay dhuulatus ciidanka cirka la sameysay Giriiga, hadana waxay na waydiisatay in aan ka iibino hubka drones, rajadeenu waa in arrinta si degan loo xaliyo,” ayuu yiri Erdogan.

Drones Turkiga ayaa noqday kuwa ugu casrisan dunida, isagoo caalamka kaga yaabiyay dagaalkii lixda todobaad socday ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia ee gobolka Nagorno-Karabkh.

Sidoo kale, drones Turkiga waxay ka dagaal galeen dalalka Suuriya iyo Libya.

Turkiga waxaa doonayaa in uu soo celiyo xiriirka uu la lahaa dalalka; Masar, Imaaraadka iyo Sacuudiga.

Madaxweyne Erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa todobaadkii hore sheegay in ay Ankara bilowday xiriir ay la sameyso Masar, balse Qaahira ayaa sheegtay in marka hore Turkiga laga doonayo in uu ilaaliyo mabaadi’da Masar si xiriirka loo caadiyeeyo.