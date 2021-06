Saraakiil ka socotay Hay’adaha Qaramada Midoobay oo kormeeray xeryaha barakacaaysha ee Gaalkacyo “SAWIRRO”

By

Saraakiisha ka socotay Hay’adaha Qaramada Midoobay ayaa ujeedkooda ahaa mid xaqiiqo raadin ah, kaasi oo looga gol leeyahaa ka warqabka xaaladaha nolaleed ee ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo barakacayaal ah, kuna nool qaar ka mida xeryaha barakacayaasha Gaalkacyo.

Qoysaska oo badankood ah kuwo naftooda oo kaliya kala soo baxsaday kooxda nabadiidka Argagixisada Al-Shabaab ee dhibaatooyin hor leh ku haya bulshada ku nool deegaanada dhaca koofurta Gobolka Mudug, kuwaa oo ka soo horjestay afkaarta guracan ee kooxdaasi caaadeeysteen ayaa maanta wafdiga ka socatay Hay’adaha Qaramada Midoobay oo ay wehliyeen mas’uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo waxa ay ku tageen xeryaha barakacaaysha ee Deegaan, halkaasi oo ay ku nool yihiin barakacayaal siyaabo kala duwan ku soo miciinsaday xeryahaasi isla markaana isugu jira kuwo kusoo xoola beelay dhulalka fog fog ee miyiga Gobolka Mudug.

Saraakiisha ka socatay Hay’addaha Qaramada Midoobay ayaa intii ay kormeerka xeryahaasi ku guda jireen wareystay qoysaska barakacayaasha dhibaatada ay u soo magan sadeen xeryaha iyo xaalada ay ku nool yihiin, kuwaas oo dhamaantood xusay in ay dhibaato nafeed iyo mid nolaleed ay uga soo hayaameen deegaanadii ay horay ugu noolaayeen, iyagoo dhanka kalana sheegay in ay baahi weyn ay u qabaan in laga caawiyo xagga biyaha, cunnada, caafimaadka, Hooyga iyo musqulaha.

Isbitaalka weyn ee Galkacyo Galmudug ayaa sidoo kale saraakiishaan ay kormeer ku tageen iyagoo u kuur galayay xaalada bukaanada halkaasi ku jira iyo adeegyada ay u baahan yihiin, waxaana warbixino ay ka dhageysteen howlwadeennada caafimaadka isbitaalka iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr Mahad Caabi Ciise oo isagu guud ahaan ka warbixiyay howlaha shaqo ee isbitaalka bulshada u hayo iyo Baahiyaha ka jira ee loo baahan yahay in laga caawiyo

Intaas kadib waxaa kulan gaar ah ay la qaateen saraakiishii ka socatay Hay’adaha Qaramada Midoobay oo ay ka mid ahaayeen UNOCHA. UNICEF. WFP. UNHCR. IOM iyo UNODS mas’uuliyiinta maamulka Galmudug, kuwaas oo ay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa daboolidda baahiyada jira

Gudoomiyaha Dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo ugu dambeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kormeerka maanta uu ahaa mid aad muhiim u ahaa, isla markaana lagu xaqiijinayay dhibaatooyinka heysata barakacayaasha ku nool Gaalkacyo, kuwaas oo uu tilmaamay in dhibaatooyin dhanka nolasha ay ka jiraan, waxaana uu xusay in saraakiishii ka socatay Qaramada Midoobay ay isku afgarten sidii loo wajahi lahaa xaaladda qoysaska dhibaateysan wax loogu qaban lahaa.