Saraakiisha qeybta 21-aad oo ka qeybgalay kulan lagu dhameyntiraayay Heshiiska Beelo walaalo ah.

Taliyaha Qeybta 21aad ee Xogga Dalka Soomaaliya Generaal, Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje iyo saraakiil kale ayaa ka qeyb galay munaasibad lagu dhameystirayay heshiisyadii ay horey u gaareen beelaha walaalaha ah ee deeganada Towfiiq iyo Afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka Mudug

Kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliya, waxaa l aga soo saaray Qodobo lagu xoojinayo heshiiskii horey u dhex maray odayaasha Labada dhinac ee degaanada Towfiiq iyo Afbarwaaqo,waxaana ka mid ahaa,

1.in la fuliyo dhamaan qodoba ku xusan heshiiska ay wadda Saxiixdeen Walalaha ay dhexmareen colaadda.

2-Gudigu wuxuu doortay Shir gudoon, waana inuu qaab-dhismeedkiisu dhameys tirmaa

4-ta bari ah ee uu shirku socdo.

3- Dowladda Faderalka Somaliya waxaa laga rabaa inay tayeyso Gudiga isku dhafka ah si ay u dar dargaliyaan nabadeynta iyo dhab- u-heshiinta beelaha walaalaha ah,

4- In wadda hadaladu Sii socdaan.

5- in wadahadal lagu dhameeyo, xal waarana laga gaaro wixii dhib ah oo aan laga samri karin, laguna lafa guro Shirarka soo socoda.

6- In guddiga isku dhafka ah ee Odayaasha Labada Beelood gacan siiyaan Ciidanka Xooga DS si ay u fuliyeen heshiisyadda Nabadeed.

7- in Odaygii uHogaansami waaya Heshiisyada Nabadda ay CXDS tilaabo adag ka qaadi doonaan.

8- in Gogosha xigta la dhigo Magaalada Gaalkcyo 5-ta February/20120 ayna fududeyso Dowladda Somaliya.