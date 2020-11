Shacabka Muqdisho oo ka cabanaya ciriiri ka jira waddooyinka caasimadda

By

Waddooyinka magaalada Muqdisho Waxaa Ka Jira ciriiri fara badan oo ay sababto saxmadda ka jirta waddooyinka,taas oo saameyn ku yeelatay isu socodka Gaadiidka isaga kala goosha caasimadda iyo gobollada dalka.

Ciriiriga ka jira waddooyinka ayaa waxaa sababa gawaarida waaweyn ee dekadda Muqdisho kasoo rarta xamuulka si ay u gaaraan suuqyada caasimadda,iyadoo ay sidoo kale jirto ciidanka ilaalada waddooyinka oo aan ka howl gelin qeybo badan oo kamid ah waddooyinka magaalada Muqdisho.

Cabdi Sheekh Xasan iyo Siidow Cabdullaahi Ismaan oo kamid ah darawalada ka xeeya gaadiidka kala duwan ayaa sheegay in muddo saddex saac ah ay ku qaadato in ay gaaraan goobta ay u socdaan ciriiriga jiro awgiis,iyagoo maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka ilaalada waddooyinka ka codsaday in wax laga qabto arrintaan.

Ciriiriga ka jira waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa u baahan wax ka qabasho degdeg ah, si bulshada caasimadda ay u helaan waddo si dhaqsi ah ay ugu gaaraan halka ay u socdaan.