Shaqaale QM ka tirsan oo lagu rasaaseeyay gobolka Tigreey

Ethiopia ayaa qiratay in ciidankeeda rasaaseeyeen isla markaana ku xireen shaqaale QM ka tirsan gobolka Tigreey, ayagoo ku eedeeyay in ay galeen goobo aan loo ogolaanin amar la’aan.

Redwan Xuseen oo ah afhayeenka ciidanka howlgalka ka wada gobolka Tigreey ayaa tallaadadii sheegay in gobolka loo ogol yahay in ay galaan shaqaalaha gargaarka.

Waxaa uu sheegay in shaqaale ka tirsan QM ay ka gudbeen labo bar kontorool ka dibna isku dayeen in ay dhaafaan mid sadexaad sidaasna lagu rasaaseeyay, isagoo intaas ku daray in shaqaalaha muddo kooban ka dib la sii daayay.

Dhinaca kale, afhayeenka Qaramada Midoobay, Stephane Dujarric ayaa sheegay in kolonyo QM leedahay oo ay la socdeen affar shaqaale ah kuwaas oo doonayay in ay qiimeeyaan xaaladda gobolka ay la kulmeen is hor istaag ciidanka ah, waxaa uu tilmaamay in kolonyada ay hor u dhac u aheyd gaadiidka gargaarka oo halkaas loogu talagalay.

Qaramada Midoobey iyo dowladda Ethiopia ayaa heshiis wada saxiixday arbacadii hore ee 29 bishii tagtay, is afgarad ku saabsan in shaqaalaha gargaarka loo ogolaado in ay ka howlgalaan gobolka Tigreey.

Heshiiska ayaa dhigayay in shaqaalaha gargaarka goobaha ay ka howlgali doonaan ciidanka ka war heyn doono hase yeeshee, wali la iskuma afgaran meelihii ay tagi lahaayeen shaqaaha gargaarka.

Wixii heshiiskaas ka dambeeyay, gaadiidka gargaarka sida ayaa ku sugan xuduuda gobolka halkaas oo 6 milyan oo ruux oo gobolka ku nool u baahan yihiin gargaar bani aadanimo, sida ay sheegtay QM.

Sidoo kale, ku dhowaad 96,000 oo qaxooti Eritriyaan ah oo ku jira affar kaam oo ku yaala gobolka Tigreey ayaa kamid ah dadka dhibaateysan.

Shaqaalaha Qaramad Midoobay ayaa lagu rasaaseeyay kaamka Shimelba oo ay ku jiraan qaxootiga Eritrea.

Ra’isul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa 28 November, ku dhawaaqay in ciidanka qabsadeen xarunta gobolka Tigreey ee Mekelle, isagoo sheegay in ay socdaan dadaaladii lagu xasilin lahaa xilli wali dagaalada ka socdaan halkaas.

Qiyaastii kumanaan qof ayaa ku dhimatay dagaalka gobolka Tigreey iyadoo ugu yeraan 49, 000 oo qof ku qaxeen dalka Suudaan oo daris la ah gobolka.

Affartii November ayaa ra’isul wasaare Abiy uu ku amray ciidanka in gobolka Tigreey ku qaadaan howlgal uu ugu magac daray soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta ka dib markii TPLF ku eedeeyay in ay weerareen saldhigyada ciidanka militiriga Ethiopia ku lahaa gobolka waqooyiga ee Tigreey.