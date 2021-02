Shir looga hadlayey wax ka qabashada diidmada Shilin Soomaaliga oo lagu soo gabagabeeyey Gaalkacyo

Shirka oo ahaa mid furan oo lagu cabirayey aragtida waxgaradka gobolka ayaa waxaa lagu heshiiyey oo kasoo baxay qodobadan hoose.

1. Shirku waxuu bogaadiyey habka iyo hanaanka ay dawladda Puntland u martay

xakamaynta sicir bararka waxuuna ku booriyey ganacsatada in la qaato oo la socodsiiyo

lacagta shillin Soomaaliga iyadoo loo marayo talo bixintii ay soo saareen guddigii ay

dawladdu u saartay.

2. Shirku waxuu ku amaanay dawladda Puntland ka shaqaynta iyo dadaalka badan ee ay

galiyeen la dagaalanka ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo maandooriyayaasha iyadoo in

kastoo laga dareemayo hoos u dhac balaaran ay hadana wali jiraan lagana dareemayo isticmaalka iyo ka ganacsiga mukhaadaraadka taasoo u baahan

in si wada jir ah shacab iyo dawladba wax looga qabto.

Waxa kaloo shirku soo jeediyey in beelaha gobolka iyo dawladdu iska kaashadaan xalinta

khilaafaadka ka dhasaha dhulalka laysku qabsado taasoo khalkhal galisa amaanka.

3. Shirku waxuu bogaadiyey is dhexgalka dadyowga kuwada dhaqan labada dhinac ee

gobolka Mudug ama labada maamul taasoo keentay inay kororto kalsoonidda iyo is

aaminaada dadka ku dhaqan gobolka.

4. Shirku waxuu soo dhawaynayaa shirka siyaasadeed ee ka qabsoomaya magaaladda

Dhuusamareeb waxuuna u rajaynayaa inay kasoo baxaan qodoba mira dhal ah oo looga

gudbo khilaafka hadda jira, horseedana doorasho laysala ogol yahay, xor iyo xalaal ah

ummadda Soommaliyeedna u horseeda midnimo iyo wadajir.

5. Shirku waxuu ugu baaqay dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda arrimaha

gudaha,dawladaha hoose iyo dimuqraadiyaynta inay bilowdo dhismaha golaha

deegaanka ee degmadda Gaalkacyo si loo baahiyo is maamulka shacabka loogana

baaqsado in hakad ku yimaado mashaariicda horumarineed ee ka socda degmadda

kuwasoo badankoodu ku xiran yihiin jiritaanka golle deegaan oo dadku soo doorteen.

6. Shirku waxuu ka codsaday madaxweynaha dawladda Puntland in iyadoo la tixgalinayo

dib u eegista heshiiskii siyaasadeed ee lagu gaaray magaaladda Muqdisho 17kii

September ee kal hore,lana tixgalinayo baaqyo hore oo waxgaradka gobolku u gudbiyeen

madaxwenae Siciid Cabdulaahi Deni kuwaasoo ku aaadanaa in iyadoo laga duulayo

halka ay juquraafi ahaan dhacdo magaaladda Gaalkacyo oo ay kawada dhisan yihiin labo

maamul isla markaana maamul ka mid ahi u asteeyey inay noqoto goob doorasho federal

uu u aqoonsado in doorashooyinka heer federal ee Puntland qaybtood dawladda Puntland

ku qabato magaaladda Gaalacyo si loo ilaaliyo lahaanshaha iyo taariikhda

magaaladda. Shirku wuxuu sidoo kale ugu yeeray isimadda Gobolka in aan ka harin kana

daalin inay dawladda Puntland gaar ahaan madaxweynaha kala hadlaan arrintaasi.

7. Shirku waxuu ugu baaqay dawladda Puntland inay ka hadasho bulshaddana u caddayso in doorashadda heer federaal ay noqoto mid hufan ayna kala cad yihiin doorarka kala duwan ee ay ku kala leeyihiin waxgaradka qabaa’ilka iyo guddiga doorashada soo xulista

ergooyinka iyo cidda beeluhu u dirsanayaan in ay ku matalaan tartanka xildhibaanadda

ee lagu heshiiyo yadoo la raaayo habraacyadda doorashooyinka si meesha looga saaro

tuhunka ah inuu jiro boob qorshaysan iyo la rabo in la baalmaro rabitaanka qabaailka lana

soo saaro xildhibaano aan kalsooni badan ku qabin beelaha iyo deegaamadda ay matali

doonaan.