Shir looga tashanayay qorshaha horumarinta biyaha Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb+SAWIRRO

Shirkaan oo ahaa mid looga tashanayay qorshaha horumarinta biyaha Galmudug ayna soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka Galmudug ayaa waxaa ka soo qeyb galay masuuliyiin ka socda xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka,wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha XFS,dadka ka shaqeeya biyaha iyo waraabka beeraha iyo maamulka magaalda Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay caaimadda Galmudug.

Agaasimaha waaxda biyaha Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan ayaa sheegay in qorshahani yahay mid lagu horumarinayo kheyraadka biyaha dalka, la tashina lagala yeelan doono dadka ka shaqeeya arrimaha biyaha.

Guddoomiye ku xigeenka arirmaha bulshada magaalada Dhuusamareeb C/xakiin Cabdullaahi Warsame ayaa xusay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan mashruucaan hormarinta biyaha.

Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Cabdi Axmed ayaa sheegay in shirkaan muhiimad gaar ah uleeyahay, isagoo sheegay in qeyb weyn uu ka qaadan doono horumarinta biyaha, wuxuuna xusay in ay ku casuumeen dadka ay arrimahani quseeyaan.

Mashruucaan ayaa hadduu dhaqan galo noqon doono mid ay ku mahdiyaan dadka ku nool deegaannada Galmudug oo qaarkood aysan helin biyo nadiif ah oo ku filan.