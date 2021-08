Shirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay Doorashooyinka iyo Caabuqa COVID-19 “SAWIRRO”

Shirka Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu ugu horreyn ka siiyey Golaha warbixin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in uu jiro dib u dhac yar hadana kulan labo habeen ka hor uu la yeeshay Madasha Qaran ay isku afgarteen in ay ku soo afjaraan doorashada Aqalka Sare Asbuuca soo socda, dibna ay isugu yimaadaan kulan looga arrinsanayo sidii horey loogu sii anbaqaadi lahaa doorashada Gollaha Shacabka.

Warbixinta uu Golaha Wasiirrada ka siinayay Ra’iisul Wasaarahu Siyaasadda dalka ee xiliga kala guurka, ayuu ku sheegay in xal-u-raadinta iyo abuuris jawi isfaham oo uu muddo ka dhex waday siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland oo ay kala hogaaminayeen Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, oo la xiriirtay doorashada Guddoonka Guddiga SIET ee Somaliland uu dadaal xooggan ku bixiyay in isfahan la gaaro, waqtina uu siiyay, balse hadda uu go’aan ku gaaray in doorashada la guda galo guddiguna ay dhexdooda is doortaan.

Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxuu Golaha uga warbixiyay socdaalkii uu dhawaan ku tagay magaalada London iyo shirkii caalamiga ee Waxbarashada ee uu ka qeyb galay iyo kulankii uu la qaatay Ra’iisul Wasaaraha dalka Britian Boris Johnson oo uu sheegay in miro dhal ay ahaayeen.

Wasaaradda Caafimaadka ayaa Golaha Wasiirrada warbixin ka siisay xaaladihii u danbeeyey ee Caabuqa COVID-19 ee soo laba kacleeyey, kaa soo ay u dhinteen Muqdisho kaliya ilaa 5 qof oo afar ka mid ah ay ahaayeen haween, guud ahaan dalkana laga helay Cudurka 64 qof, iyadoo Wasaaradda ku baaqday feejignaan dheeri ah.

Shirka todobaadlaha ee Golaha Wasiirada ayaa waxaa kaloo looga hadlay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka loogu geysanayo dalal dibadda ah in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay si dhow ula socoto lana dabagalo.

Golaha waxa uu gacantaag ku ansixyay Saddex arrimood oo kala ah.

▪ Siyaasadda Diiwaan_Galinta Madaniga iyo Istaatiitikada.

▪ Hishiis Iskaashi oo dhallinyarada iyo Ciyaaraha oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkey

▪ Siyaasadda Fasaxa Dhismaha Soomaaliyeed.