Shirka IGAD oo ka furmay Khartuum

Magalada Khartoum ee Casimada dalka Suudaan waxaa ka furmay shir ay soo abaabuleen Urur Gobolleed-ka IGAD iyo midowga Europe, kaasi oo ay ka qayb-galayaan Wasiirada arrimaha dibadda ee xubinta ka ah Ururaasi.

Shirkani waxaa Soomaalia ku Metelayay Wasiirka arrimaha dibada iyo iskaashiga caalamiga ah, Safiirka JFS Soomaaliya ee dalka Sudan Amb. Maxamed Sheikh Isxaaq, Xoghayaha joogtada ah ee Wasaradaasi Danjire Maxamed Cali Nuur, iyo Diplomaasiyiin ka tirsan Safarada.

Shirkan ayaa diirrada lagu saaray qodobo ay ka mid yihiin, Qorshaha 100 maalmood iyo dib u habeynta Urur Gobolledka IGAD, nabadgelyada iyo Amniga Gobolka, Iskaashiga Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ,Iskaashiga Cimilada iyo muhaajitiinta.

Wasiirka arrimaha dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in shirkaan lagu qiray in Soomaaliya ay horumar badan ka sameysay dhinacyada Amniga, dib u habeynta dhaqaalaha,siyaasadda iyo iskaashiga gobolka, isagoo tilmaamay in leysla qaatay in Soomaaliya la garab istaago.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirka looga hadlay dhibaatada uu Ayaxu ku haayo gobolka iyo sidii iskaashi looga sameyn lahaa.