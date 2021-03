Shirweynihii dhallinyarada Galmudug oo lagu soo Gabagabeeyay Dhuusamareeb+Sawirro

By

Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa Maanta si rasmi ah usoo xiray shirwaynaha Dhalinyarada ee ka qayb galka siyaasado iyo doorkooda u diyaar garoowga marxalada Doorashada la filayo in uu dalku galo sanadkan.

Dhalinyarada ka qayb gashey shirwaynahaan oo tiro ahaan ka badan 50 dhalinyaro ah ayaa Doodo gaar gaar ah ka yeeshay su’aalaha mudada dheer ku hor gudbanaa Dhalinyarada leh Hamiga siyaasadeed Waxaana intii shirkan uu socdey lagu qaadaa dhigey midnimada Dhalinyarada iyo in la is garab taago kuwooda doonaya in ay kasoo muuqdaan masraxyada siyaasada iyo loolanada doorasho ee heerarka maamulka Dalka.

Wasiir kuxigeenka wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha Galmudug, Mahad Cali Cibaar oo ka waramayay xaqiiqooyinka jira iyo xalalka u baahan in la eego si dhalinyaradu u helaan door siyaasadeed ayaa faah faahiyay natiijada shirkaan oo qaatey mudo labo maalmood ah.

Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ugu dambeyn shirka soo xiray ayaa Dhalinyarada ku amaanay arragtiyada ay isugu keeneeen shirkaan waxa uuna balan qaadey in Galmudug ay diyaar u tahay in la siiyo Dhalinyarada fursado dhameystiran.