Sii Hayaha Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Oo Ka Warbixiyay Ahmiyadda Manhajka Waxbarashada Dalka

Siihayaha Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay manhajka waxbarashada aas aasiga ah ee ka dhaqangalay Dalka.

Wasiir Goodax oo maanta ka qeybgalay Barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in sameynta hal manhaj oo ku baxa Afka Hooyo ay tahay in ardayga uu ku barbaaaro dhaqankiisa iyo aqoon guud oo ku qoran Af-Soomaali.

Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa xaqiijiyay in lala wareegay 24-dugsi, haatanna ay socdaan dadaal la doonayo in lala wareego 12-dugsi oo kale, wuxuuna intaa raaciyay in bilooyinka soo socda la nidaamin doono Jamacadaha faraha badan ee ka jira Dalka, maadaama hadda lagu guuleystay dhanka Waxbarashada aas aasiga ah.

Siihayaha Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in ay socdaan dadaallo ku aadan Sameynta siyaasad guud oo ku wajahan horumarinta waxbarashada Dalka