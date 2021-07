Taliska Booliska Gobolka Banaadir oo soo bandhigay burcad hubaysan oo dhibaato ka gaystay Degmada Dayniile

Taliska Booliska Gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay burcad hubeysan iyo hubkii ay wateen oo ciidamada boolisku ay gacanta ku soo dhigeen xilli ay maanta falal amni darro ah ka geysteen degmada Deyniile ee gobolka Banaadir.

Ciidamada Booliska oo ka jawaabayay cabashada shacabka Degmada Deyniile ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 10 qof oo 8 ka mid ah ay yihiin AK47, hal PKM ah iyo qori kale, taasi oo wadarta guud ka dhigeysa toban qori oo nuuca fudud ah.

Afhayeenka Booliska Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in ciidanka boolisku ay ku guuleysteen abaaro 5:00 pm galabnimo in gacanta lagu soo dhigay burcad hubeysan oo falal dhac iyo dil ka geystay degmada Deyniile, kuwaasi oo uu xusay in la horgeyn doono Maxkamadda, si loo marsiiyo xukunka ay muteystaan, isagoo xusay in ciidanka boolisku ay har iyo habeen u taaganyihiin sidii loo ilaalin lahaa hantida iyo sharafka bulshada Soomaaliyeed.

“Saaka abaaro 7:50 daqiiqo waxaa shaqaaqo ka dhacday Isgoyska Ex-koontarool Afgooye, gaar ahaan dhinaca Deyniile, is rasaaseyntaas oo dhexmartay maleeshiyaad qowleysato ah oo ku dhaqanaa eeriyada deegaanka, kuwaasi oo u soo shaqo tegey inay dhacaan hantida iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku ganacsata, markii ay dhicii iyo wixii kale ay bilaabeen ay iyaga dhexdooda ka tafatay oo iyaga isku bilaabay israsaaseyn halkaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradoodu gaareyso afar qof iyo saddex qof oo dhaawac ah”. Ayuu yiri Afhayeenka Booliska.