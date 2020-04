Taliska Booliska Gobolka Bari oo gubay Jaad si qarsoodi ah lagu soo geliyey magaalada Boosaaso.

By

Taliska Qeybta Booliska Gobalka Bari ee Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa gubay qaad farabadan oo si qarsoodi ah loo soo geliyey gudaha Boosaaso.

Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari G/sare Xusseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa balanqaaday in si walba oo loo soo qariyo Qaadka ay Ciidamadu soo qaban doonaan lana Gubi doono.

Taliyaha Qeybta Booliiska Gobolka Bari ayaa u mahad celiyay Ciidamada ku sugan Kantaroolka Boosaaso oo soo qabtay jaadka la gubay , ayagoo ka hortagay in jaadkaas la gubay si qarsoodi ah loo soo geliyo Gudaha Magalada Boosaaso.

G/sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa ganacsatada uga digay in isku dayaan in ay qarsoodi Jaad kusoo geliyaan Magaalada Bosaaso , waxaana uu sheegay in ay tilaabo cad ka qaadi doonaan cidii arinkaas lagu soo qabto.