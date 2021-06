Taliska Booliska oo ka warbixiyay qarax naftii halige uu ka geystay Muqdisho

By

Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in qaraxii is-miidaaninta ahaa ee maanta ka dhacay isgoyska Ex Control ay ku geeriyoodeen haweeney shacab aheyd iyo qofkii is Naftii haligaha ahaa waxaana ku dhaawacantay 23 qpf.

Afhayeenku wuxuu kaloo ka hadlay kiisaska haweeney uu dhawaan seygeedii ku dilay degmada Warta-Nabadda iyo gabar yar oo dhawaan meydkeeda laga dhex helay guriga waalidkeeda oo ay ku nooleed.

Waxa uu sheegay in lagu raad joogo eedeysanaha lagu tuhmayo inuu dilay Xaaskiisii, kaas oo macalin ka ahaa mid kamid ah Iskuullada Muqdisho, halka baaritaanka kiiska gabadhii meydkeeda laga dhex helay guriga waalidkeed uu meel fiican marayo oo loo soo qabtay dad lala xiriirinayo falkaas, kuwaasi oo ay ku socoto baaritaanno dheeraad ah.

Ugu dambeyntii Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in markii lasoo gabagabeeyo baaritaanka labadaas kiis ee lagu dilay gabdhaha ay natiijada la wadaagi doonaan hey’adaha cadaaladda dalka.