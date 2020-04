Taliyaha Booliiska Oo Ku Baaqay In Laga Wada Qeyb Qaato Dhaqan Gelinta Bandowga Caawa Muqdisho Ka Bilaabmay

By

Taliyaha Booliiska Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed (Xajaar), ayaa caawa ku celiyay in magaalada Muqdisho uu ka dhaqan gelayo bandow qayb ka ah xakameynta faafitaanka cudurka qatarta badan ee COVID-19.

Taliyaha booliska oo Warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa shacabka xusuusiyay in caawa ay tahay habeenkii uu bilaabanaya bandowga, kaasi oo saameyn doona isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyo xarumaha kale.

“Waxaan doonayaa in aan mar kale ku wargeliyo shacabka Soomaaliyeed, in uu dhaqangalka bandowgu uu bilaabanayo caawa 8:00 haddii Alle idmo, sidaas darteed waxaan muwaadiniinta sharafta leh fareynaa in ay u hoggaansamaan”. Ayuu yiri Taliyaha ciidanka Booliska.

Taliyaha ayaa amray in ciidamada amniga ay xaqiijiyaan dhaqan galka bandowga, si loo xakameeyo faafitaanka cudurka safmarka ah ee Coronavirus..

Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed (Xajaar), Taliyaha Booliiska Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in uusan bandowga saameyn doonin, xarumaha caafimaadka, goobaha lagu iibiyo raashinka qalalan iyo saxafiyiinta oo uu sheegay inay Ummadda u hayaan shaqooyin muhiim ah. Isagoo ciidanka ka dalbaday inay caawiyaan bukaanada xanuun ee doonaya in la geeyo goobaha caafimaadka.