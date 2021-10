Taliyaha booliska Garoonka Aadan Cadde oo booliska garoonka kula dardaarmay dardargelinta u adeegidda bulshada

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Taliyaha Booliska Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Gaashaanle Dhexe Cabdifitaax Bashiir oo Booliska Garoonka kula dardaarmay inay dardargeliyaan Adeegga ay u hayaan Shacabka.

“Maadaama aan joogno isha Qaranka, waxaan idinkula dar daarmayaa in dadka aan u adeegeyno loo dhimriyo, looguna adeego si ilbaxnimo leh oo ay boolisnimo ku jirto, qof walba ayaad arkeysaa qof mas’uul ah, qof shacab ah, marka waxaa la idinka rabaa in qofkasta loogu adeego sida sharciga waafaqsan”. Ayuu yiri Taliyaha.

Taliyaha Booliska Garoonka Aadan Cadde ayaa faray ciidanka inay ixtiraam u muujiyaan shacabka ay u adeegayaan, ayna ilaaliyaan mas’uuliyadda loo igmaday oo aysan noqon kuwa maahsan oo aan shaqada la socon.

Gaashaanle Dhexe Cabdifitaax Bashiir ayaa uga mahadceliyay booliska shaqada adag ee ay bulshada u hayaan habeen iyo maalin, isagoo xusay in looga baahanyahay in askarigiiba laga rabo in uu yeesho toban indhood oo ay adkeeyaan waajibaadka loo igmaday.