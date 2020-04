Taliyaha Ciidanka Dhulka oo kormeeray Waddada xiriirisa Jannaale iyo Buufow bacaad oo dib loo furayo+Sawirro

By

Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa kormeeray wadada xiriirisa Jannaale iyo Buufow bacaad ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ka socto shaqo dib loogu furayo wadadaas.

Wadadaan ayeey nabad diidka Al-shabaab jareen ka hor intii aan laga xureyn degaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha hoose, iyagoo uga gol lahaa iney jaraan isku socodka gaadiidka kana cabsi qabay awoodda ciidanka xoogga dalka oo kaabiga ku hayay Jannaale iyo deegaanada ku dhow dhow.

Taliyaha ciidanka dhulka Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeyay in wadadaan dib loo furi doono, isagoo sheegay in argagaxisadu ay dooneysay in ay go’doomiyaan shacabka balse ciidanku ay ka hortageen.