Taliyaha Xabsiga Dhexe Gobolka Mudug ee Puntland oo baaq u diray bulshada Gobolka

Taliyaha xabsiga dhaxe Gobolka Mudug ee Puntland Gashaanle Sare Aadan Nuur Qaal ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Gaalkacyo kaga hadlay howlgallada la dagaallanka argagixisada ee ka socanaya Gobolka Mudug, isla markaana ay si wadjir ah isaga kaashanayaan ciidamada amniga Qaranka iyo kuwa dowlad gobaleedyada Galmudug iyo Puntland, kuwaas oo haatan laga gaaray guula waa weyn.

Taliyaha ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Puntland in ay doorkooda ka qaataan olalaha balaaran ee la dagaallanka qaswadayaasha oo uu tilmaamay in ay bilbeen adeegsiga qorshayaal cusub oo ay doonayaan in ay isaga horkeenaan shacabka Soomaaliyeed, iyagoo adeegsanaya kooxo iyaga u adeegaya

Gaashaanle Sare Aadan Nuur Qaal ayaa dhanka kale ka hadlay wararka lagu baahinayo baraha bulshada ee ku aadan xukunsanayasha argagixisadaa ee Al-Shabaab, isla markaana lagu sheegayo in la jirdilay, taas oo uu ku tilmaamay in ay qeyb ka tahay dhagarta argagixisada iyo marin habaabinta bulshada.

Taliye Aadan ayaa markale baaq u diray bulshada Soomaaliyeed, kaas oo ku aadan in la garab istaago ciidamada Qaranka iyo kuwa dowlad gobaleedyada jsbiirsanaya ee dagaalka kula jira argagixisada.