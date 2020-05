Tartamayaasha Degmada Dhuusamareeb oo caawa u soo gudubtay wareegga saddexaad ee tartanka “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 20-aad oo ah wareegga labaad kulankiisa shanaad ku tartamay tartameyaasha Degmooyinka Dhuusamareeb Vs Jowhar oo ka kala tirsan Gobollada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana barnaamijka sanadkii todobaad oo xiriir ah taabagelineya Maamulka Gobolka Benaadir.

Tartameyaasha labada degmo ee Dhuusamareeb Vs Jowhar ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac.

Dhuusamareeb

Tartameyaasha Degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, waxa ay ka jawaabeen Labo su’aal, waxaana ay iska qaldeen Shan su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Labo su’aal oo soo hareermartay Jowhar, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Dhuusamareeb ay heleen waxay noqotay sideed (8) dhibcood.

Jowhar

Tartamayaasha Degmada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Hal su’aal, iyagoo iska qalday Lix su’aal, waxa ay ka faa’iideysteen Hal su’aal oo soo hareer martay tartamayaasha Dhuusamareeb, sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Jowhar waxay noqotay Afar (4) dhibcood.

Tartamayaasha Degmada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa caawa u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka.

Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka kow iyo labaatanaad ee tartanka, waxaa foodda is dari doono ilaa iyo afar degmo qeybta hore waxaa isku arki doona, tartamaayasha degmooyinka Buur-hakaba Vs Gaalkacyo oo ka kala tirsan Gobolada Baay iyo Mudug, halka qeybta dambe ay ku balansanyihiin tartamayaasha degmooyinka Xudur Vs Kaxda ee gobollada Bakool iyo Benaadir.