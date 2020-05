Tartamayaasha Degmada Hodan oo caawa si dhib la’aan ah ugu soo gudbay wareegga labaad ee tartanka

By

Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii sagaalaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa Sideedaad oo ah wareegga koowaad qorsheysnaa inay ku tartamaan degmooyinka Shangaani Vs Hodan oo ka wada tirsan Gobolka Benaadir, balse cudur daar ay soo gudbiyeen tartamayaasha Degmada Shangaani ayaa keentay in dhibcihii tartanka laga qaato.

Xubin ka mid ah guddiga tartanka ee Degmada Shangaani oo fursad loo siiyay in uu la hadlo bulshada ayaa sheegay inaysan caawa tartan diyaar u ahayn, maadaama macalimiinta tartanka ka caawin lahayd aysan u soo xaadirin, waxaana ay go’aansadeen inay dhibcaha wareejiyaan oo ay dhigooda Hodan ugu hambalyeeyaan

Cabdullaahu Muxudiin Codka oo ka mid ah guddiga tartan cilmiyeedka Warbaahingta Qaranka ayaa sheegay in tartamayaasha degmada Shangaani ay caawa bixiyeen cudur daar oo ay diyaar u yihiin inay dhibcaha wareejiyaan, waxaana uu intaa ku daray in sharciga tartanka uu dhigayo in degmadii cudur daar qabto ay soo gudbiyaan 24 saac kahor inaysan tartanka ka qeyb geli karin, si loo siiyo fursad, balse taasi ma dhicin.

“Tartankii caawa waxaa dhibcaha qaatay tartamayaasha Degmada Hodan, maadaama dhigooda Shangaani ay cudur daar soo gudbiyeen, waxaana ku dhawaaqeynaa in tartamayaasa Hodan ay caawa u soo gudbeen wareegga labaad ee tartanka, maadaama ay si dhib la’aan ay ku heleen dhibcaha” ayuu yiri Cabdullaahi Muxudiin Codka oo ka mid ah guddiga tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.

Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka sagaalaad ee tartanka, waxaa foodda is dari doono, tartamaayasha degmooyinka Jowhar Vs Yaaqshiid oo ka kala tirsan Gobollada Shabeelaha Dhexe iyo Benaadir.