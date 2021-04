Tartamayaasha Degmada Xamar Jajab oo caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartanka “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii 11-aad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho ayaa waxaa caawa kulankiisa 15aad ahna kulanka ugu dambeeya ee wareegga koowaad ku tartami lahaa Degmooyinka Garoowe Vs Xamar Jajab oo ka kala tirsan Gobollada Nugaal iyo Banaadir, waxaana barnaamijka sanadkan taabagelinaya Bangiga IBS.

Guddoomiyaha Guddiga tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka Mudane Maxamed Abuukar Ma’da ayaa sheegay in tartamayaasha Degmada Garoowe aysan soo gudbin wax cudurdaar ah, isagoo intaa ku daray in sida sharciga tartanka dhigayo degmadii 24 saac kahor wax cudurdaar ah la imaan weyso in laga wareejinayo dhibcaha, waxaana caawa si fudud wareegga labaad u soo gudbay tartamayaasha Degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.

Intaas kadib tartankii caawa waxaa laga dhigay mid u furan dadweynaha, iyagoo qadka teleefonka kaga qeyb qaadanayay, isla markaana nasiib u yeeshay inay tartanka ka qeyb galaan oo ay su’aalaha ka jawaabaan..

Habeen dambe oo ah habeenka 16aad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka waxaa ku tartami doona kulankiisa koowaad ee wareegga Labaad degmooyinka Buur hakaba iyo Kaaraan oo ka kala tirsan Gobollada Baay iyo Banaadir.

Sawir Qaade: Khadar Cali Nuur