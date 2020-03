Tirada dadka u dhintay Caabuqa Coroona gudaha dalka Shiinaha oo korortay.

By

Tirada dadka u dhintay cudurka halista ah ee Coroona Virus oo si baahsan uga dillaacay dalka Shiinaha ayaa marba marka ka danaysa kusoo kordhaya dalkaas iyadoo xogtii ugu danaysay ay sheegtay in tirade dadka dhintay ay gaartay 3072 qof oo cudurku haleelay iyagoo ku sugan gudaha Shiinaha.

Gudiga caafimaadka ee Dawladda Shiinaha ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in halista caabuqa Coroona ay awood yeelanayso saacad kasta iyo maalin walba, waxayna caddeeyeen in 24-kii saac ee lasoo dhaafay oo kaliya uu cudurkani ku dhacay 28 qof ooh or leh.

Fayraska ayaa markii ugu horreysay ka dhashay magaalada ganacsiga dalka Shiinaha ee Wuhan oo ku taalla bartamaha dalka Shiinaha 12-kii Diseembar, 2019 isagoo dhowr bilood gudahood ku faafay ama gaaray in ka badan 90 dal caalamka ah.

Caabuqa Coroona ayaa sidoo kale haleelay in ka badan 100,000 oo qof oo adduunka oo dhan ku nool, iyadoo cudurkan ay u dinteen in kabadan 3,400 oo badankooduna ku noolaa gudaha dalkaasi Shiinaha, halka dadka dhintay qaarkood uu cudurku ku haleelay dalal ka baxsan Shiinaha oo ay kamid yihiin South Korea, Iran iyo Italy.

Dhibaatooyinka saamaynta xoogan ku yeeshay caalamka ee laga dhaxlay cudurka Coroona Virsus waxaa kamid ah in Dawladda Sucuudigu ay hakiso booqashadii xajka iyo cumrada oo sanad kastaba ay tagi jireen malaayiin qof oo ka safri jiray dalalka muslimiinta caalamka oo dhan.