Tirada Soomaalida dalka India ku nool ee laga helay COVID-19 oo gaartay lix qof

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Soomaalida ku nool dalka India ee uu xanuunka safmarka ee COVID-19 uu ku dhacay tan iyo inta la ogyahay waxa ay gaartay ilaa 6 ruux, waxayna ku nool yihiin magaalooyinka Hyderabad iyo New Delhi mana jiraan wax dhimasho ah oo uu xanuunku ku keenay dadka Soomaaliyeed ee ku nool India sido kale waxa xanuunka kasoo kabtay labo ruux.

Xaaladaha xanuunka COVID-19 ee India ayaa kor u kacday ilaa 24kii saac ee lasoo dhaafay waxaana dalka laga diiwan galiyay 9,983 qof guud ahaan tirada kiisaska ayaa noqonaya (256,611)

Tirada dhimashada cusub ayaa noqoneysa 1,700 guud ahaana dalka waxa ay gaareysaa 7,200 qof

Xalada soo kabashada ayaa dalku waa 124,094

Magaalooyinka ugu daran xanuunka ee sida aad ka ah ugu faafay waxa hadda ugu hore magalada caasimada ah New Delhi iyo magalada ganacsiga Mumbai

New Delhi waxa hadda lagu wada Hoteelada qaar in loo wareejiyo Isbitaalo iyo xarmo caafimaad si dadku ay u helaan daryeel caafimafa dadka lageenayo sariiraha hotelada ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa sugaya in ay maraan tijaabooyinka caafimaad ka ee la soo kabashada xanuunka.